У ДТП в центрі Києва загинула 17-річна дівчина. За кермом міг бути онук екс-міністра МВС

Водій виявився п'яний, але пошкоджень небезпечних для життя не отримав

У Києві сталася смертельна ДТП на бульварі Лесі Українки, 5, в якому загинула 17-річна дівчина. За інформацією з соцмереж, водієм виявився онук колишнього міністра МВС Миколи Білоконь.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як з'ясувалося, п'яний водій "Інфініті" 1995 року народження їхав з пасажирками – 17 і 18 років.

"На спуску в сторону Бессарабки водій не впорався з керуванням, допустив зіткнення з бордюром, перекидання і врізався в електроопору", – йдеться в повідомленні.

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В аварії загинула 17-річна дівчина, а друга пасажирка госпіталізована.

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"Нетверезий водій не отримав важких травм і був затриманий по 208-й статті. Тест на прилад Драгер показав 1.41 проміле алкоголю. Далеко не рекорд столичних водіїв, але як бачите, цього цілком вистачило", – додають в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області сталася масштабна ДТП – зіткнулися п'ять автомобілів, є постраждалий.

Також нагадаємо, під Києвом на трасі зіткнулися п'ять машин.