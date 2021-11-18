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Страшне вбивство. У Києві знайшли частини тіла у сміттєвому баку (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 листопада, 19:18
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Копи встановлюють ймовірних свідків, а також вивчають відеозаписи з камер спостереження
У столиці жорстоко вбили людину
У столиці жорстоко вбили людину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у сміттєвому баку виявили частини тіла невідомого. Це сталося у Печерському районі. Наразі копи встановлюють особистість загиблого.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.

На бульварі Дружби Народів у контейнері для сміття були виявлені частини людського тіла.

На місці працює слідча група
На місці працює слідча група / Фото: Сьогодні

"Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють ймовірних свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, що розташовані поруч. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб причетних до вбивства", – йдеться у повідомленні.

Частини тіла виявили прямо у сміттєвому баку
Частини тіла виявили прямо у сміттєвому баку / Фото: Сьогодні

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Хто кинув у сміттєвий бак частини тіла наразі невідомо
Хто кинув у сміттєвий бак частини тіла наразі невідомо / Фото: Сьогодні

Поліцію викликали місцеві жителі
Поліцію викликали місцеві жителі / Фото: Сьогодні

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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