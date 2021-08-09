Страшний "рекорд": у Києві за три дні потонуло п'ятеро чоловік (фото)

Рятувальники щодня нагадують городянам, як небезпечно купатися на неофіційних пляжах і необладнаних для цього місцях

Водолази працювали на столичних водоймах. Фото: колаж "Сьогодні"

Тільки за останні три дні в Києві потонуло п'ятеро чоловік. Як стало відомо, з початку цього року на воді в столиці загинули 52 чоловіка.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

7 серпня

У суботу столичні рятувальники тричі отримували виклики по утопленикам. Перший виклик був у Дніпровському районі столиці. За вул. Райдужна, 15 на озері "Радунка" за допомогою водолазного спорядження підняли на поверхню з глибини шести метрів тіло жінки.

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Наступний виклик – на річці Дніпро, біля Південного моста, чоловік пішов купатися і не повернувся. На відстані 30 м від лівого берега на глибині шести метрів водолази виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Рятувальники працюють на місці НП. Фото: ДСНС

Третього потопельника знайшли в Деснянському районі столиці. За вул. Крайня, на озері Алмазне на відстані 10 метрів від берега.

8 серпня

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А в неділю на озері Вирлиця, в Дарницькому районі, знайшли тіло чоловічої статі. За допомогою водолазно-рятувального спорядження і надувного човна потопельника доставили до берега.

З водойми дістають утопленика. Фото: ДСНС

9 серпня

Ще один трагічний випадок стався в Дніпровському районі на озері "Тельбін" вже сьогодні вранці. На відстані 10 метрів від берега на поверхні води виявили тіло жінки у віці близько 50 років.

Статистика за останній час

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Відзначимо, що тільки з початку року на воді в Києві загинули 52 людини, з початку купального сезону вже 40.

"Рятувальники щодня продовжують нагадувати громадянам, як небезпечно купатися на неофіційних пляжах і необладнаних для цього місцях", – пишуть в ДСНС.

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