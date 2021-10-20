Стрільба та ножові поранення: в Києві напали на водіїв

У Києві на кінцевій зупинці маршруту №555 (вул. Кибальчича – вул. Алматинська) представники приватного перевізника "Авен-Єзер" з невідомими особами в балаклавах вчинили збройний напад на водіїв і співробітників ТОВ "Транссіті".
Про це пише сайт ТОВ "Транссіті".
Подробиці
На зупинку під'їхав співвласник ТОВ "Авен-Єзер" Сергій Вікторович Пономаренко на чорному Mersedes АІ0001ЕХ. Зайшовши всередину автобусу, де знаходилися співробітники ТОВ "Транссіті", він почав погрожувати "Ми вас повбиваємо", "Я вас прикінчу", "Вам п..ц".
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В результаті нападу постраждали кілька співробітників "Транссіті". Один з них отримав ножові поранення в районі сідниць і поранення травматичною зброєю. У ще одного співробітника – відкрита черепно-мозкова травма, рвані рани і забиття щелепи.
Передісторія
На кількох маршрутах, у тому числі 555, з перевізником "Авен-Єзер" було розірвано договори на підставі виявлених і підтверджених фактів махінації з документами на попередніх конкурсах, що було зафіксовано під час проведення аудиторської перевірки. З 13 жовтня рухомий склад "Авен-Єзер" не мав права їздити маршрутами, і перевізник "Транссіті" надав свої автобуси, які відповідають вимогам міста.
Згідно чинного законодавства, автобуси "Транссіті" перевозитимуть пасажирів тимчасово, максимум протягом трьох місяців — до проведення конкурсу на визначення нового перевізника.
На Волині п'яна компанія побила ветерана АТО
У Торчині Луцького району Волинської області компанія нетверезих чоловіків накинулася на ветерана АТО. Подія трапилася біля громадської зупинки.
Чоловік чекав маршрутку і розмовляв по телефону. У цей момент компанія невідомих людей підійшла до нього і почала "чіплятися". Всі нападники були в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік попросив компанію піти від нього, але у відповідь на нього накинулися, і в результаті цього він отримав тілесні ушкодження.
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