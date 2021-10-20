Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Стрільба та ножові поранення: в Києві напали на водіїв

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
20 жовтня, 12:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За даними компанії, в автобус, де знаходилися співробітники ТОВ "Транссіті", зайшли близько 20 молодих людей. Вони відкрили стрілянину, застосували ножі, а потім кинули в автобус димову шашку
У Києві напали на водіїв
У Києві напали на водіїв / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на кінцевій зупинці маршруту №555 (вул. Кибальчича – вул. Алматинська) представники приватного перевізника "Авен-Єзер" з невідомими особами в балаклавах вчинили збройний напад на водіїв і співробітників ТОВ "Транссіті".

Про це пише сайт ТОВ "Транссіті".

Реклама

Подробиці

На зупинку під'їхав співвласник ТОВ "Авен-Єзер" Сергій Вікторович Пономаренко на чорному Mersedes АІ0001ЕХ. Зайшовши всередину автобусу, де знаходилися співробітники ТОВ "Транссіті", він почав погрожувати "Ми вас повбиваємо", "Я вас прикінчу", "Вам п..ц".

В результаті нападу постраждали кілька співробітників "Транссіті". Один з них отримав ножові поранення в районі сідниць і поранення травматичною зброєю. У ще одного співробітника – відкрита черепно-мозкова травма, рвані рани і забиття щелепи.

Реклама

Передісторія

На кількох маршрутах, у тому числі 555, з перевізником "Авен-Єзер" було розірвано договори на підставі виявлених і підтверджених фактів махінації з документами на попередніх конкурсах, що було зафіксовано під час проведення аудиторської перевірки. З 13 жовтня рухомий склад "Авен-Єзер" не мав права їздити маршрутами, і перевізник "Транссіті" надав свої автобуси, які відповідають вимогам міста.

Згідно чинного законодавства, автобуси "Транссіті" перевозитимуть пасажирів тимчасово, максимум протягом трьох місяців — до проведення конкурсу на визначення нового перевізника.

На Волині п'яна компанія побила ветерана АТО

У Торчині Луцького району Волинської області компанія нетверезих чоловіків накинулася на ветерана АТО. Подія трапилася біля громадської зупинки.

Реклама

Чоловік чекав маршрутку і розмовляв по телефону. У цей момент компанія невідомих людей підійшла до нього і почала "чіплятися". Всі нападники були в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік попросив компанію піти від нього, але у відповідь на нього накинулися, і в результаті цього він отримав тілесні ушкодження.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Тепло у Києві
До початку опалювального сезону залишилося
Докладно
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.27

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.61

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти