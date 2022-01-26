Палили із російської зброї. Подробиці конфлікту у центрі Києва

Мисливську рушницю, з якої стріляв учасник конфлікту, вилучили правоохоронці

Чоловік відкрив стрілянину помилково в центрі міста / Фото: Колаж: Сьогодні

У поліції Києва уточнюють, що стрілянина відбулася біля приміщення банку у центрі міста на вулиці Володимирській, неподалік будівлі СБУ. Як повідомили "Сьогодні", по тривозі було піднято бійців спецпідрозділу КОРД.

"Представники громадської організації, які були незадоволені фінансовою діяльністю цього банку, зайшли до приміщення, де проводиться обмін валют. Зачинились усередині. Почали там клеїти наклейки та проводити інші дії. Співробітники банку через тривожну кнопку викликали охоронну фірму, яка обслуговує цю фінансову установу", – розповіли деталі НП у поліції Києва.

Представники охоронної фірми, що прибули на місце, не змогли потрапити до приміщення. Біля входу розпочався конфлікт.

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Представники громадської організації застосували сльозогінний газ до представників охоронної фірми, розпочалася "штовханина".

"Представник охоронної фірми дістав мисливську рушницю "Сайга" і здійснив кілька пострілів угору. Рушниця, до речі, зареєстрована на ім'я цього чоловіка. Обійшлося без жертв, травми отримали лише учасники конфлікту. Поліцейські затримали 6 людей, по троє з кожної зі сторін конфлікту. Їх доставили до Шевченківського управління поліції для встановлення їх особистостей. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

Мисливську рушницю "Сайга" вилучили правоохоронці, по ній проведуть низку експертиз, де і як вона застосовувалася членом охоронної фірми.

Рушниця Сайга

"Сайга" – мисливський карабін на базі автомата Калашникова, що випускається Концерном "Калашников". Інженерами заводу створено безліч різних конструкцій гладкоствольної мисливської зброї.

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Перший карабін "Сайга" з'явився у 1970-ті роки.

Поштовхом до його створення стало звернення першого секретаря ЦК Комуністичної партії Казахстану Д. А. Кунаєва до Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва з проханням створення зброї, з допомогою якого можна було б проводити відстріл сайгаків.

Справа в тому, що мігруючі сайгаки поїдали і витоптували великі посіви, а загони мисливців, озброєні гладкоствольними мисливськими рушницями, не могли боротися з тваринами. Тоді конструктори "Іжмашу" розпочали створення мисливських карабінів "Сайга".

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Що сталося

25 січня о 15:50 у Шевченківському районі (вул. Володимирська, 23а) чоловік зробив кілька пострілів з автомата Калашникова.

На місце події направили спецпідрозділ КОРД.

Як пишуть у ЗМІ, представники ГО "Український стяг" намагалися наклеїти наклейки на пункт обміну валют.

Після цього до пункту обміну валют під'їхав автомобіль охоронної фірми, з нього вийшов працівник, який, сприйнявши те, що відбувається, як напад, зробив кілька пострілів вгору з автоматичної зброї.

Постраждалих нема. Усіх учасників інциденту вже затримано.

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