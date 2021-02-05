Стрілянина на Оболоні: зловмисникам повідомили про підозру (фото)

Прокуратура повідомила про підозру двом жителям Київської області за стрілянину в Оболонському районі Києва.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з максимальним розміром застави в 181 тис. гривень кожному.
Нагадаємо, увечері 1 лютого на автостоянці гіпермаркету на проспекті Степана Бандери, обстріляли автомобіль Toyota Camry. Після чого зникли з місця злочину.
Зловмисників вдалося затримати в Голосіївському районі столиці. Ними виявилися 31-річний і 35-річний жителі Київської області, які знайомі з власником пошкодженого автомобіля.
Під час обшуку вилучили автоматичну зброю. Досудове розслідування триває, призначено низку експертиз і встановлюються мотиви скоєння злочину.
За скоєне чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що в столиці в Голосіївському районі сталася стрілянина. Один кум прийшов в гості до іншого, вони розпивали спиртні напої. Майже опівночі між ними почався конфлікт, що закінчився хаотичною стріляниною з травматичної зброї.
Нагадаємо, в Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє чоловіків. За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження.
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