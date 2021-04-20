Стрілянина під Києвом: чоловік через ревнощі підстрелив суперника (фото)

У Київській області 20 квітня сталася стрілянина на грунті ревнощів.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.
НП подія сталася в селі Білогородка.
"Рано-вранці до пари закоханих завітав на подвір’я третій, судячи з перебігу подій, – зайвий. На ґрунті ревнощів спочатку влаштував бійку із суперником, а згодом дістав зі своєї куртки травматичний пістолет, з якого здійснив три постріли, влучивши тому в область потилиці, лівого плеча та правої ноги супернику", – йдеться в повідомленні.
Почувши постріли і крики, на допомогу потерпілому прибігли сусіди, які намагалися вирвати пістолет з рук зловмисника, однак той, уже лежачи на підлозі вистрілив і потрапив в ногу рідної сестри потерпілого.
Зловмисника затримали, вилучивши у спритного "стрілка" зброю. За даним фактом порушено кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.
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