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Стрілянина під Києвом: чоловік через ревнощі підстрелив суперника (фото)

20 квітня, 20:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В ході боротьби чоловік підстрелив також рідну сестру потерпілого

У Київській області 20 квітня сталася стрілянина на грунті ревнощів.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.

НП подія сталася в селі Білогородка.

"Рано-вранці до пари закоханих завітав на подвір’я третій, судячи з перебігу подій, – зайвий. На ґрунті ревнощів спочатку влаштував бійку із суперником, а згодом дістав зі своєї куртки травматичний пістолет, з якого здійснив три постріли, влучивши тому в область потилиці, лівого плеча та правої ноги супернику", – йдеться в повідомленні.

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Почувши постріли і крики, на допомогу потерпілому прибігли сусіди, які намагалися вирвати пістолет з рук зловмисника, однак той, уже лежачи на підлозі вистрілив і потрапив в ногу рідної сестри потерпілого.

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Зловмисника затримали, вилучивши у спритного "стрілка" зброю. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Раніше ми писали, що в поїзді Костянтинівка – Київ сталася стрілянина, довелося викликати спецназ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні під Рівним чоловікові відрізало ноги військовим ешелоном. Він хотів передати гостинці синові-солдату, але стався нещасний випадок.

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Джерело: Сьогодні

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