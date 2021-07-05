Русский
$ 27,41
32,41
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Стрілянина під Києвом: невідомий відкрив вогонь біля адмінбудівлі (фото)

5 липня 2021 19:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Правоохоронці спіймали порушника – при собі, крім пістолета, він мав меч

Копи огородили місце НП. Фото: Нацполіціі області/Facebook

Копи огородили місце НП. Фото: Нацполіціі області/Facebook

У Вишгороді (Київська область) біля адміністративної будівлі відкрили стрілянину. Поліцейські встановлюють всі обставини.

Про це повідомляє ГУ Нацполіціі області в Facebook.

Реклама

"Перед адміністративною будівлею чоловік здійснив постріли із предмету схожого на зброю. Крім того, правопорушник при собі мав саморобну холодну зброю у вигляді короткого меча", – йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіціі області / Facebook

Фото: Нацполіціі області / Facebook

Чоловік затриманий.

Реклама

Читайте також: У центрі Миколаєва сталася стрілянина, є поранені

Не пропусти!
Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти
Роман Яремчук і його синочок

Встановлюються всі обставини події. За даним фактом поліція Вишгородського районного управління поліції відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст 296 Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіціі області / Facebook

Фото: Нацполіціі області / Facebook

Раніше ми писали, що вночі 4 липня в Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – в результаті загинула одна людина.

Реклама

Нагадаємо, що в Черкаській області 63-річний чоловік в ході сварки вистрілив з рушниці в свого 34-річного сина. Коли він зрозумів, що накоїв, то застрелився сам.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Затримання, сутички з поліцією і сльозогінний газ: подробиці протесту ФОПів в Києві – фото і відео
Затримання, сутички з поліцією і сльозогінний газ: подробиці протесту ФОПів в Києві – фото і відеоНадзвичайні події
Відбивати прийшов весь табір. Підлітки-роми протаранили три автомобілі, є постраждалі
Відбивати прийшов весь табір. Підлітки-роми протаранили три автомобілі, є постраждаліНадзвичайні події
У Києві матір з дитиною збили на пішохідному переході (фото)
У Києві матір з дитиною збили на пішохідному переході (фото)Надзвичайні події
Ліворуч через подвійну суцільну: в центрі Києва мотоцикліст зіткнувся з легковиком (фото)
Ліворуч через подвійну суцільну: в центрі Києва мотоцикліст зіткнувся з легковиком (фото)Транспорт
Масштабний потоп на Київщині: кого звинувачують місцеві жителі (відео)
Масштабний потоп на Київщині: кого звинувачують місцеві жителі (відео)Надзвичайні події
Під Києвом випав град розміром з яйце (відео)
Під Києвом випав град розміром з яйце (відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти