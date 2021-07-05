Стрілянина під Києвом: невідомий відкрив вогонь біля адмінбудівлі (фото)

Правоохоронці спіймали порушника – при собі, крім пістолета, він мав меч

Копи огородили місце НП. Фото: Нацполіціі області/Facebook

У Вишгороді (Київська область) біля адміністративної будівлі відкрили стрілянину. Поліцейські встановлюють всі обставини.

Про це повідомляє ГУ Нацполіціі області в Facebook.

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"Перед адміністративною будівлею чоловік здійснив постріли із предмету схожого на зброю. Крім того, правопорушник при собі мав саморобну холодну зброю у вигляді короткого меча", – йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіціі області / Facebook

Чоловік затриманий.

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Встановлюються всі обставини події. За даним фактом поліція Вишгородського районного управління поліції відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст 296 Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіціі області / Facebook

Раніше ми писали, що вночі 4 липня в Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – в результаті загинула одна людина.

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Нагадаємо, що в Черкаській області 63-річний чоловік в ході сварки вистрілив з рушниці в свого 34-річного сина. Коли він зрозумів, що накоїв, то застрелився сам.