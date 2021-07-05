Стрілянина під Києвом: невідомий відкрив вогонь біля адмінбудівлі (фото)

Копи огородили місце НП. Фото: Нацполіціі області/Facebook
У Вишгороді (Київська область) біля адміністративної будівлі відкрили стрілянину. Поліцейські встановлюють всі обставини.
Про це повідомляє ГУ Нацполіціі області в Facebook.
"Перед адміністративною будівлею чоловік здійснив постріли із предмету схожого на зброю. Крім того, правопорушник при собі мав саморобну холодну зброю у вигляді короткого меча", – йдеться в повідомленні.
Фото: Нацполіціі області / Facebook
Чоловік затриманий.
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Встановлюються всі обставини події. За даним фактом поліція Вишгородського районного управління поліції відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст 296 Кримінального кодексу України.
Фото: Нацполіціі області / Facebook
Раніше ми писали, що вночі 4 липня в Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – в результаті загинула одна людина.
Нагадаємо, що в Черкаській області 63-річний чоловік в ході сварки вистрілив з рушниці в свого 34-річного сина. Коли він зрозумів, що накоїв, то застрелився сам.