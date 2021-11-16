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Стрілянина біля суду у Києві: в якому стані поранений

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
16 листопада, 13:34
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Постраждалий чоловік був на суді, а після виходу з будівлі його обстріляли
Стрілянина у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
Стрілянина у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві біля Києво-Святошинського суду сталася стрілянина. Як з'ясувалося, потерпілий чоловік отримав три поранення: у ногу та спину.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Нові деталі

Очевидець наслідків стрілянини біля Києво-Святошинського суду, правозахисник Вадим Володарський, розповів нові подробиці нападу.

"Я в той момент перебував у кабінеті у судді. У цей момент усі ми почули постріли на вулиці. Пролунало 3-4 постріли. Суддя кинувся до вікна, потім я підійшов. Через вікно ми побачили, що на землі лежить людина. Пізніше я почув , що стріляли, нібито, з авто, що проїжджав", – розповів "Сьогодні" Вадим Володарський.

Наші джерела серед правоохоронців додали, що чоловік отримав три поранення: у ногу та спину.

"Ми з'ясували, що він прийшов на суд, але засідання зрештою перенесли, бо не з'явилися інші сторони судового процесу. Виходячи із суду, чоловіка було обстріляно", – повідомили нам силовики.

У Києві стріляли у чоловіка. Фото: Facebook/Вадим Володарський
У Києві стріляли у чоловіка. Фото: Facebook/Вадим Володарський

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