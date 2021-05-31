Стрілянина в Києві: поранено чоловіка, введена спецоперація "Сирена"

У Києві на Печерську сьогодні сталася стрілянина. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в поліції Києва, на вулиці Глазунова, невідомий кілька разів вистрілив із невстановленої зброї і поранив чоловіка.

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Потім злочинець втік на автомобілі Mercedes. Як повідомили нам в поліції Києва, на місце виїхали співробітники поліції.

"Поки немає інформації про постраждалих, вся інформація уточнюється. В місті ввели спецоперацію "Сирена", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції.

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Як пізніше повідомили в поліції, між чоловіками стався конфлікт, в ході якого один з учасників зробив кілька пострілів вгору.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події.

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Раніше ми писали, що в Києві сталася стрілянина – постраждав чоловік.

Нагадаємо, в Кирилівці Запорізької області сталася стрілянина. В результаті двоє чоловіків отримали поранення.