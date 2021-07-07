Стрілянина в багатоповерхівці Києва. З вікна будинку шугає дим (фото)

Дим валить з вікна квартири. Фото: Владислав Гарнаєв, "Сьогодні"
У Києві на Голосіївському проспекті з вікна багатоповерхівки, в якій проходить спецоперація, іде дим.
Як повідомили в пресслужбі МВС України, під час переговорів зловмисник підпалив квартиру, в якій закрився. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.
Співробітники поліції евакуювали мешканців житлового будинку.
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Спецоперація все ще триває, рух на вулиці перекрито. На місці події перебуває начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Нагадаємо, 7 липня патрульні приїхали на виклик через конфлікт у квартирі. Суперечка виникла між двома власниками приміщення. Один з них відкрив вогонь з мисливської рушниці.
Внаслідок цього коп отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина – поранення в обличчя. Після цього стрілець закрився в квартирі.
Також нагадаємо, вночі 4 липня у Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – загинула людина.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: