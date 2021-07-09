Суперкар за 600 тисяч євро на штрафмайданчик: в Києві митники вилучили Lamborghini (фото)

На громадянина Ізраїлю накладено штраф через порушення митного законодавства в розмірі 170 тисяч гривень

На знімку - Lamborghini Aventador. Фото: колаж "Сьогодні"

Київські митники затримали елітного "нелегала" – Lamborghini Aventador за 600 тис. Євро. Під час перевірки встановили, що транспортний засіб ввезено в Україну через одну з митниць на українсько-польському кордоні громадянином Ізраїлю в режимі тимчасового ввезення на строк до одного року ще в лютому 2020 року.

Про це повідомляє Державна митна служба України в Facebook.

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"Автомобіль по закінченню строку вивезений за межі України не був, та з заявою щодо продовження терміну тимчасового ввезення спорткару його власник до митниці не звертався", – пишуть у повідомленні.

Конфіскований автомобіль. Фото: Державна митна служба України/Facebook

Отже, чоловік порушив митне законодавство, оскільки його завіз на територію України.

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Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.6 ст. 481 митного кодексу України, автомобіль тимчасово вилучений, а матеріали справи митниця направила до суду.

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Відзначимо, днями у цій справі судом винесено рішення, згідно з яким на громадянина Ізраїлю накладено штраф в розмірі 170 тисяч гривень.

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Раніше ми писали, що після того, як президент Володимир Зеленський оголосив про масштабні звільнення українських митників, стало відомо про скорочення 125 співробітників відомства.