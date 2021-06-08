"Така сама історія, як з Протасевичем": у "Борисполі" обшукують із собаками рейс із Грузії (відео)

За непідтвердженою інформацією, силовикам надійшло повідомлення про бомбу на борту

Багаж перевірятимуть окремо. Фото: "Страна"

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці шукають бомбу у літаку, який виконував рейс Тбілісі – Київ. За даними ЗМІ, з літака силовики випускали по п'ятеро людей. Кожного обнюхували собаки.

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Про це повідомляє видання "Страна".

"Така сама історія, як була після посадки літака з Протасевичем у Мінську", – розповів один з пасажирів літака.

Пізніше стало відомо, що частину пасажирів рейсу Тбілісі – Київ уже привезли в будівлю аеропорту "Бориспіль".

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За попередньою інформацією, силовикам надійшло повідомлення про бомбу на борту.

"Ретельно обшукують кожного пасажира. Багаж вивантажили і будуть, ймовірно, також перевіряти окремо. Одного грузина після бесіди з працівниками аеропортових служб і з силовиками кудись повели", – кажуть пасажири рейсу.

Як уже повідомлялося, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримали Протасевича і його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Белавіа".

Новини "Сьогодні" писали, що з'явилося страшне відео з Протасевичем. На обличчі опозиціонера було видно синці, садна і подряпини, а руки він затис у замок.