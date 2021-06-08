Русский
$ 27,19
33,08
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

"Така сама історія, як з Протасевичем": у "Борисполі" обшукують із собаками рейс із Грузії (відео)

8 червня 2021 16:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За непідтвердженою інформацією, силовикам надійшло повідомлення про бомбу на борту

Багаж перевірятимуть окремо. Фото: "Страна"

Багаж перевірятимуть окремо. Фото: "Страна"

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці шукають бомбу у літаку, який виконував рейс Тбілісі – Київ. За даними ЗМІ, з літака силовики випускали по п'ятеро людей. Кожного обнюхували собаки.

Реклама

Про це повідомляє видання "Страна".

"Така сама історія, як була після посадки літака з Протасевичем у Мінську", – розповів один з пасажирів літака.

Пізніше стало відомо, що частину пасажирів рейсу Тбілісі – Київ уже привезли в будівлю аеропорту "Бориспіль".

Реклама

За попередньою інформацією, силовикам надійшло повідомлення про бомбу на борту.

В тренді
Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)
У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінга. Фото: колаж "Сегодня"

"Ретельно обшукують кожного пасажира. Багаж вивантажили і будуть, ймовірно, також перевіряти окремо. Одного грузина після бесіди з працівниками аеропортових служб і з силовиками кудись повели", – кажуть пасажири рейсу.

Як уже повідомлялося, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримали Протасевича і його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Белавіа".

Новини "Сьогодні" писали, що з'явилося страшне відео з Протасевичем. На обличчі опозиціонера було видно синці, садна і подряпини, а руки він затис у замок.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в Мережу
У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в МережуНадзвичайні події
Десятки людей громлять
Десятки людей громлять "Столичний" у Києві: ринок припиняє роботуНадзвичайні події
Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)
Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)Надзвичайні події
Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)
Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)Надзвичайні події
У Києві легковик влетів у маршрутку – госпіталізували чотири людини (фото, відео)
У Києві легковик влетів у маршрутку – госпіталізували чотири людини (фото, відео)Надзвичайні події
Злочинця, який втік із суду в Ірпені, знайшли на столичних Нивках (відео)
Злочинця, який втік із суду в Ірпені, знайшли на столичних Нивках (відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти