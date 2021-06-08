"Така сама історія, як з Протасевичем": у "Борисполі" обшукують із собаками рейс із Грузії (відео)

Багаж перевірятимуть окремо. Фото: "Страна"
В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці шукають бомбу у літаку, який виконував рейс Тбілісі – Київ. За даними ЗМІ, з літака силовики випускали по п'ятеро людей. Кожного обнюхували собаки.
Про це повідомляє видання "Страна".
"Така сама історія, як була після посадки літака з Протасевичем у Мінську", – розповів один з пасажирів літака.
Пізніше стало відомо, що частину пасажирів рейсу Тбілісі – Київ уже привезли в будівлю аеропорту "Бориспіль".
За попередньою інформацією, силовикам надійшло повідомлення про бомбу на борту.
В трендіРозбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)
"Ретельно обшукують кожного пасажира. Багаж вивантажили і будуть, ймовірно, також перевіряти окремо. Одного грузина після бесіди з працівниками аеропортових служб і з силовиками кудись повели", – кажуть пасажири рейсу.
Як уже повідомлялося, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримали Протасевича і його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Белавіа".
Новини "Сьогодні" писали, що з'явилося страшне відео з Протасевичем. На обличчі опозиціонера було видно синці, садна і подряпини, а руки він затис у замок.