Танцював і бив стіни. У Києві затримали чоловіка в неадекватному стані (фото, відео)

Спочатку порушника, який був в стані наркотичного сп'яніння, викликали "швидку", а після поліцейські його відвезли

Копи посадили чоловіка в машину. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні біля Київського академічного Молодого театру сталася НП. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", в касу театру на Прорізній увійшов чоловік в неадекватному стані, який танцював і бив стіни.

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Прибулі співробітники поліції з'ясували, що чоловік перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Йому викликали "швидку" допомогу.

В цей момент чоловіка посадили в патрульний автомобіль.

Затриманий чоловік. Фото: "Сьогодні"

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"В дурку", – відповіли співробітники поліції на питання, які дії будуть зроблені.

Під наркотиками

У стані наркотичного сп'яніння люди роблять жахливі речі. В даному випадку все закінчилося добре. Однак, раніше ми писали, що в Галицькому районному суді Львова 3 серпня оголосили вирок інспекторам роти ТОР патрульної поліції. Їх визнали винними в загибелі львів'янина. хлопець намагався проковтнути пакет з наркотиками, але подавився.

А в Києві чоловік під наркотиками вистрибнув з вікна квартири на п'ятому поверсі і впав на технічний дах в районі третього поверху. Як розповіла рятувальникам мати постраждалого, останні тижні вона спостерігала неадекватну поведінку сина і його зловживання наркотиками і алкоголем.

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