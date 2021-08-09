Русский
$ 26,83
31,68
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Танці на кістках: компанія влаштувала вечірку на столичному кладовищі (відео)

9 серпня 2021 21:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Четверо молодих людей знімали свою вечірку заради хайпа в соцмережах

Кадри з місця інциденту. Фото: колаж "Сьогодні"

Кадри з місця інциденту. Фото: колаж "Сьогодні"

Вилазили на хрести і танцювали на могилах. Четверо молодих людей в столиці влаштували вечірку на кладовищі. Свої гуляння знімали і відео виклали в соцмережі. Кореспондент "Сьогодні" Людмила Гаврилюк знайшла учасників вечірки, місце, де вона була і знає, що загрожує їм за танці на кістках.

Реклама

І все заради популярності в інтернеті. Зараз про вечірку тут не нагадує нічого. Відомо, що четверо друзів прийшли сюди пізно вночі. А свої посиденьки знімали на відео: як танцюють на кладовищі, пиячать між могилами і вилазять на хрести. А ще слухали російську музику, чіпляли на могили кепки і квіти.

Як з'ясував сайт "Сьогодні", всі учасники вечірки – повнолітні. В соціальних мережах – під вигаданими ніками – діляться фотографіями своїх свят. Над досконалим напередодні сміються і продовжують виставляти фотографії з вечірки. На наші повідомлення – не відповідають.

Танцювати на кістках сильно полюбила молодь. Щодня в соціальних мережах з'являються все нові відео зі схожих вечірок. Так, п'ятнадцятирічні дівчата просто серед білого дня розпивали алкоголь і співали на цвинтарі.

Реклама

Читайте також: Вони могли врятувати комусь життя. Вандали пошкодили дефібрилятори в київському метрополітені (фото)

Кадри святкування самі виклали в інтернет. Потім їх впіймала поліція, з дівчатами провели бесіду, а на батьків склали адмінпротокол.

В тренді
У київському метро знайшли підозрілий предмет: які станції перекрили (оновлено)
У метро закрили один з переходів між станціями. Фото: колаж "Сьогодні"

А ось для компанії друзів за танці на могилах бесідою не обійдеться. За це їм загрожує кримінальна відповідальність і штраф.

"Оскільки злочин було скоєно групою осіб за попередньою змовою, покарання буде встановлено у вигляді позбавлення волі від 4-х до 7-ми років. Так, як вони ще розпивали алкогольні напої, ще будуть нести відповідальність в адміністративному порядку", – говорить юрист Юля Комісарчук.

Втім, правоохоронці за вечірку на кладовищі ще не взялися.

Реклама

Раніше ми писали, що:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)Україна
На Позняках біля ТЦ
На Позняках біля ТЦ "Піраміда" спалахнула пожежа – в небо піднявся стовп чорного диму (оновлено)Надзвичайні події
У Києві
У Києві "прихильник ДНР" відкрив стрілянину по людях (оновлено)Надзвичайні події
У Києві чоловік з гранатою погрожує підірвати Кабмін
У Києві чоловік з гранатою погрожує підірвати КабмінНадзвичайні події
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)Україна
У Києві знайшли мертвим білоруського опозиціонера Шишова (оновлено)
У Києві знайшли мертвим білоруського опозиціонера Шишова (оновлено)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти