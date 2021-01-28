Танці на могилах, карти і матюки: під Білою Церквою підлітки "розважалися" на кладовищі

Іноді розваги підлітків переходять усі межі здорового глузду і моралі. Так, під час січневого локдауну школярі влаштували на одному з кладовищ Білоцерківського району нічну гулянку з музикою та відеозйомками.

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Як повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook, копи виявили скандальне відео під час моніторингу соцмереж.

Працівники райуправління поліції встановили, що такі "розваги" відзняли та виклали в інтернет шестеро підлітків віком 12-15 років, усі жителі села Руда, розташованого за 15 км від Білої Церкви.

Фото: ГУ Нацполіціі в Київській області / Фото: Нацполиция

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Вони пояснили поліцейським, що розважаючись на кладовищі, грали в карти, гучно слухали музику, сміялися.

Фото: ГУ Нацполіціі в Київській області / Фото: Нацполиция

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На викладеному у соцмережах ролику видно, що гулянка підлітків відбувалася опівночі, вони слухали музику з нецензурною лексикою, танцювали і просто ходили по свіжих могилах.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика та сцени неприпустимої поведінки (18+)

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Слідчі Білоцерківського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Фото: ГУ Нацполіціі в Київській області

Нагадаємо, у грудні-2020 в Миколаївській області вандали осквернили понад 100 могил, зокрема – своїх родичів.

Також повідомлялося, що у жовтні-2020 на Одещині затримали вандала, який поглумився над могилами.

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