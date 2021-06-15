Тіло загорнули в килим. У Києві знайшли труп (відео)

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група, вони з'ясовують всі деталі НП

У столиці знайшли труп у підвалі дев'ятиповерхівки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на вулиці Шулявській 15 червня виявили страшну знахідку – людське тіло, загорнуте в килим. Як повідомили в поліції кореспонденту "Сьогодні", поки невідомо – чоловік це чи жінка. Тіло виявив двірник.

"Невстановлений труп відправили для проведення судмедекспертизи, щоб встановити причину смерті. Тіло було загорнуто в килим і знаходилося біля дому", – повідомили нам в поліції Шевченківського району.

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На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують усі обставини НП.

Можливо, тіло винесли з сусідніх будинків.

Раніше ми писали, що в столиці труп чоловіка понад годину пролежав на Троєщині. Медики з'ясували, що чоловікові різко стало зле і він раптово помер серед вулиці – правоохоронці з'ясовують всі обставини.