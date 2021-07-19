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"Нібито я з**бую з України". Киянин спалив свій паспорт і зняв це на відео

19 липня 2021 14:58

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Хлопець вибачився за свій вчинок і заявив, що не хотів нікого ображати і зробив це без "будь-якої задньої думки"

У Києві хлопець спалив український паспорт і запостив відео. Такий вчинок обурив користувачів Мережі, і незабаром він записав ще одне відео, але вже з вибаченнями за свою витівку.

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Відео користувач з ніком norco616 опублікував в Instagram.

На кадрах видно, як він підпалив документ і сказав, що збирається їхати з країни.

"Нібито я з**бую з України. Бувай, громадянство!" – сказав блогер.

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Однак вибачень довго чекати не довелося. Незабаром герой запостив ще одне відео, де вибачався за свою поведінку перед "хлопцями-патріотами". За його словами, документ був несправжній і зробив він це не замислюючись.

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"Передовсім хочу вибачитися перед хлопцями-патріотами, які сприйняли цей вчинок як образливий. Я це зробив не тому, що я не поважаю або не люблю Україну. Це моя рідна країна, і я, звичайно ж, її люблю. Я це зробив, у принципі, без будь-якої задньої думки", – сказав він.

Судячи зі сторінки хлопця, його звуть Роман, він живе у Києві і, ймовірно, працює майстром тату.

Нагадаємо, раніше українка зняла на відео, як викидає з дітьми закордонний паспорт і скаржиться на українське законодавство.

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Після цієї витівки її внесли в базу "Миротворця". Також на Людмилу Чмульову склали протокол за дрібне хуліганство і погане виховання дітей.

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