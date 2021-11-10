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Торгували кокаїном. У Києві накрили угруповання наркоторговців

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
10 листопада, 13:49
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Під час обшуків вилучили кокаїн та велику суму грошей
Досудове розслідування триває
Досудове розслідування триває / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліцейські викрили членів злочинного угруповання, які займалися постачанням та збутом наркотиків у Києві. Для затримання зловмисників провели низку оперативних закупівель.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва у Telegram.

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Четверо чоловіків займалися постачанням наркотиків до Києва, а також їх поширенням у столиці. Правоохоронці затримали зловмисників та вилучили у них заборонені речовини.

"У ході проведених обшуків виявлено та вилучено близько 150 г кокаїну, розфасованого та готового до збуту, а також 200 тис. гривень, 30 тис. євро та 9 тис. дол. США. Наразі затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування продовжується.

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

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В яких областях знайшли найбільше наркотиків:

  • Дніпропетровська;
  • Харківська;
  • Донецька.

Раніше ми повідомляли, що у Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких із Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати із вмістом психотропних речовин.

Крім того, на Кіровоградщині викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом пігулок для схуднення.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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