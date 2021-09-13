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Торгували місцями на кладовищах. У Києві чиновникам оголосили про підозру

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 вересня, 16:20
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Суми хабарів коливалися від 3 до 50 тис. доларів США за місце, в залежності від району розташування
У столиці за місця на кладовищі вимагали великі суми грошей
У столиці за місця на кладовищі вимагали великі суми грошей / Фото: Колаж: Сьогодні

Чиновники організували схему вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. Заступнику директора спеціалізованого комунального підприємства "Спецкомбінат ПКПО" і директору одного зі столичних комерційних підприємств оголошено про підозру.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Така схема діяла понад півтора року. А суми хабарів коливалися від 3 до 50 тис. доларів США за місце в залежності від району розташування.

"Вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. Схема діяла більше півтора року. А суми хабарів коливалися від 3 до 50 тисяч доларів США за місце залежно від району розташування", – розповіла прес-секретар СБУ в Києві та області Ольга Супрун.

Що їм загрожує

Зараз чиновникам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Крім того, директор комерційного підприємства буде відповідати перед законом за ч. 5 ст. 27 (пособництво) і ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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