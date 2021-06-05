Охоронець ТРЦ у Києві торгував "вогнестрілами" і боєприпасами – навіть до гранатомету

Двох киян викрили в торгівлі зброєю

Раніше повідомлялося, що в київській школі діти отруїлися непізнаним токсином.

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Двох киян викрили у збуті та зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

"За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва затримано двох мешканців столиці, викритих на збуті та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Як наголошується, при проведенні контролю за вчиненням злочину оперативний покупець придбав у чоловіка 2 одиниці вогнепальної зброї – пістолет "ПМ" і пістолет "Наган", а також понад 70 боєприпасів до них і вибухову речовину на загальну суму 1800 дол. США.

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"Надалі під час проведення обшуків за місцем мешкання затриманого, а також його 54-річного спільника, правоохоронці вилучили ще понад 100 бойових припасів до вогнепальної зброї та гранатомета", – повідомили в прокуратурі.

Зараз вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, в Києві затримали двох чоловіків, що розгулюють по місту зі зброєю.