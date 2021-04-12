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Товару на 11 млн гривень: київські поліцейські затримали трьох наркоторговців (фото)

12 квітня, 14:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Їм загрожує до дванадцяти років в'язниці

Київські правоохоронці затримали наркоторговців з "товаром" на суму близько 11 млн гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва в Facebook.

Групу осіб затримали за збут наркотиків на території Києва та Одеси. Це раніше несудимі 46-річний киянин, 33-річний і 22-річний одесити.

"Ми провели три санкціоновані обшуки за місцями мешкання і в автомобілі фігурантів, де виявили та вилучили 14 поліетиленових пакетів з речовиною, схожою на кокаїн, 2 пакети з речовинами білого кольору та зеленого кольору, 24 пакети з пігулками жовтого, синього, рожевого та коричневого кольору. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить близько 11 мільйонів гривень. Усі заборонені речовини направили на проведення відповідних експертиз", – розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Дніпровського управління поліції Леонід Курята.

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Всім трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

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Двом одеситам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, киянину – цілодобовий домашній арешт.

Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше ми писали, що в Києві чоловік продавав наркотики за біткоїни.

Нагадаємо, у Київській області СБУ викрила організаторів потужної наркоугруповання. Щомісячний прибуток зловмисників становив майже 70 млн грн.

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Київ наркотики поліція поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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