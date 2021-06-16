Вимагав $3 тис .: у Києві майора поліції викрили на хабарі (фото)

Його затримали при отриманні всієї суми в Дарницькому районі

Майора поліції спіймали під час передачі хабара. Фото: СБУ

У Києві СБУ спіймала на хабарництві майора поліції. Він обіцяв закрити кримінальне провадження і "кришувати" чужий бізнес.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

Майор поліції вимагав у власниці салону краси три тис. дол. США хабара за закриття кримінального провадження і за "кришування" в подальшому її бізнесу.

"Затримали фігуранта у Дарницькому районі поруч з салоном краси під час отримання усієї суми неправомірної вигоди від комерсантки", – йдеться в повідомленні.

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В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення затриманому про підозру.

Фото: СБУ

Зараз слідство триває, встановлюються інші службові та посадові особи, причетні до корупційного злочину.

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Нагадаємо, раніше СБУ припинила діяльність прихильників "відновлення СРСР", які намагалися заснувати фейкові "народні ради" та "силові структури" в Дніпропетровській області.

Крім того, в Харківській області контррозвідка блокувала протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи, учасники якої незаконно поставляли великі партії товарів військового призначення в Російську Федерацію.