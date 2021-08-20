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Вимагав його пропустити. У Києві на репетиції параду водій збив поліцейського

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 серпня, 20:52
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Постраждалого копа госпіталізували медики для огляду, а на місце події викликали оперативну групу
На знімку рука Владислава Підгорного - старшого лейтенанта поліції, патрульного Києва. Фото: колаж "Сьогодні"
На знімку рука Владислава Підгорного - старшого лейтенанта поліції, патрульного Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, під час репетиції військового параду, відбулося ДТП на перехресті вулиць Жилянської і Великої Васильківської. Водій, який хотів швидше проїхати і збив поліцейського.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України в Telegram.

Водій автомобіля КІА вирішив, що обмеження руху його не стосується.

"Під'їхав до патрульних і вимагав його пропустити, коли ж почув відмову – почав конфліктувати і зробив вигляд, що у нього зламався автомобіль і він не може його прибрати з перехрестя. Через деякий час чоловік швидко рушив з місця і, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на патрульного, який стояв неподалік", – йдеться в повідомленні.

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Постраждалого госпіталізували в лікарню, а на місце події викликали слідчого і оперативну групу.

Як святкуватимуть в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

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Крім того, головною родзинкою майбутнього військового параду до 30-річного ювілею незалежності України стане пронесення Державного прапора, яке відбудеться вперше в практиці вітчизняних військових парадів.

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