Вимагав його пропустити. У Києві на репетиції параду водій збив поліцейського

Постраждалого копа госпіталізували медики для огляду, а на місце події викликали оперативну групу

На знімку рука Владислава Підгорного - старшого лейтенанта поліції, патрульного Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, під час репетиції військового параду, відбулося ДТП на перехресті вулиць Жилянської і Великої Васильківської. Водій, який хотів швидше проїхати і збив поліцейського.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України в Telegram.

Водій автомобіля КІА вирішив, що обмеження руху його не стосується.

"Під'їхав до патрульних і вимагав його пропустити, коли ж почув відмову – почав конфліктувати і зробив вигляд, що у нього зламався автомобіль і він не може його прибрати з перехрестя. Через деякий час чоловік швидко рушив з місця і, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на патрульного, який стояв неподалік", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Постраждалого госпіталізували в лікарню, а на місце події викликали слідчого і оперативну групу.

Як святкуватимуть в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

Реклама

Крім того, головною родзинкою майбутнього військового параду до 30-річного ювілею незалежності України стане пронесення Державного прапора, яке відбудеться вперше в практиці вітчизняних військових парадів.