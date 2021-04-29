Вимагав від пенсіонера хабар. Поліція затримала директора будинку для людей похилого віку

Київська поліція затримала чиновника, який вимагав хабар у літнього чоловіка за проживання в будинку для літніх людей

Працівники столичної міліції затримали директора будинку для людей похилого віку, який вимагав від пенсіонера п'ять тисяч доларів за проживання в закладі.

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За винагороду чиновник обіцяв літньому чоловікові не тільки повний пансіон, а й безперешкодне проходження відповідної комісії. Коли затримували – намагався позбутися грошей. Зараз в держустанові тривають обшуки.

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Раніше повідомлялося, що в Сумській області затримали заступника директора Інституту НААН. Його підозрюють у хабарництві. За даними слідства, чиновник вимагав від підприємця 10 тисяч гривень щомісяця.

Ця сума була свого роду орендною платою за приміщення, яке знаходиться в управлінні Інституту Національної академії аграрних наук України.