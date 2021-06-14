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Вимагали 25 тисяч доларів: в Києві викрали таксиста (фото)

14 червня 2021 14:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зловмисникам загрожує до п'яти років в'язниці

У столиці викрали водія таксі - злочинців зловили. Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці викрали водія таксі - злочинців зловили. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві спіймали чотирьох зловмисників, які викрали водія таксі. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі в Facebook.

У поліцію звернувся чоловік і повідомив, що невідомі тримають силою його товариша в квартирі на проспекті Валерія Лобановського.

апередодні молодик, який працює у таксі, підвозив пасажирів на адреси, однак виявилось, що в однієї пасажирки немає грошей. У результаті між водієм та дівчиною виникла сварка, про яку згодом вона розповіла своїм товаришам, а також додала, що її нібито зґвалтували", – йдеться в повідомленні.

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Троє хлопців вирішили "допомогти розібратися" в ситуації, тому зателефонували таксисту і під приводом того, що забули речі в авто попросили його повернутися.

Коли водій приїхав за вказаною адресою, вони затягли його в будинок і протягом декількох годин били. Крім цього, нападники запропонували йому вирішити "питання" за 25 тис. доларів США.

Копи потрапили в приміщення, де виявили дівчину з трьома молодими людьми і в одній з кімнат – 21-річного потерпілого.

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"Хлопця із забоями та переломами госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги", – додають в поліції.

З'ясували, що це – мешканка Київської області, 2000 року народження, і жителі столиці, 2000, 2001 і в 2002 року народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Києві іноземці викрали чоловіка.

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Раніше ми писали, що в Харкові на парковці біля торгового центру "Французький бульвар" троє невідомих силоміць затягли в автомобіль Mercedes чоловіка, який при цьому чинив опір.

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