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Майдан висунув ультиматум Зеленському – звільнити Єрмака. Коли буде нова акція під ОП

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
21 листопада, 19:58
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1 грудня розпочнеться безстроковий мітинг, якщо глава Офісу президента Андрій Єрмак залишиться на своїй посаді
Мітингувальники вимагають відставки голови ВП Андрія Єрмака (на фото).
Мітингувальники вимагають відставки голови ВП Андрія Єрмака (на фото). / Фото: Колаж: Сьогодні

Протестувальники на Банковій анонсували нову акцію 1 грудня. Її вдасться уникнути, якщо Володимир Зеленський звільнить керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це заявили організатори протесту, повідомляє журналіст "Сьогодні" з місця події.

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Акція буде безстроковою, поки президент не виконає вимог мітингувальників.

"Якщо за ці 10 днів Зеленський не звільнить керівника Офісу президента Андрія Єрмака, ми на цьому місці оголосили безстрокову акцію протесту доти, доки Єрмак буде на своїй посаді", – заявили організатори протесту, після чого закликали своїх прихильників розходитися.

Акція під ОП 21 листопада

У Києві взяли під посилену охорону Офіс президента України, доки в центрі міста відбувається хода до Дня Гідності та Свободи. Після ходи учасники сформували нову колону, скандуючи "Зелю геть!". Вони вирушили до Офісу президента.

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Активісти спробували увійти на територію ОП. Проте колона правоохоронців не пропускала їх, вимагаючи пройти перевірку. Почалася бійка та спроби штурмувати "стіну" з поліцейських. Таких спроб було понад десять.

Ймовірно, когось із учасників затримали, адже організатори просили "відпустити людину". В одного з учасників відібрали прапор України.

Протестувальників таки пропустили до Офісу президента. Там вони оголосили свої вимоги – відправити Андрія Єрмака у відставку.

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День Гідності та Свободи

2005 року в Україні було засновано свято День Свободи. Його відзначали 22 листопада на згадку про події Помаранчевої революції.

Коли до влади прийшов Віктор Янукович, свято скасували. Натомість 22 січня відзначали День Соборності та Свободи України.

Цьогорічне свято з'явилося після Революції Гідності у 2014 році, коли президентом став Петро Порошенко. 22 січня тепер відзначають День Соборності України, а 21 листопада – День Гідності та Свободи, який присвячено подіям двох революцій.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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