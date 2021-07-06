Русский
$ 27,29
32,37
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Вимагають викуп у біткоінах: в столиці замінували будівлю Київради

6 липня 2021 16:43

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Також сьогодні надійшла інформація про замінування ряду торгових центрів в Шевченківському районі

Вибухотехнічна служба працює на місці. Фото: колаж "Сьогодні"

Вибухотехнічна служба працює на місці. Фото: колаж "Сьогодні"

У поліцію надійшло повідомлення про замінування будівлі Київради. Мінер вимагає викуп протягом 24 годин.

Про це пише заступник міського голови Володимир Бондаренко в Facebook.

Реклама

"Тепер з вимогою викупу в 0,5 біткоінів", – пише він.

Всіх співробітників і цивільних осіб евакуювали з будівлі в терміновому порядку.

"Підтверджуємо інформацію, що сьогодні надійшло повідомлення про замінування КМДА. На місце виїхали оперативні служби, в тому числі і слідчо-оперативна група. Інформація перевіряється", – повідомила нам речник поліції Шевченківського району столиці Ганна Зубрева.

Вимоги мінера. Фото: Володимир Бондаренко/Facebook

Вимоги мінера. Фото: Володимир Бондаренко/Facebook

Реклама

Також вона додала, що сьогодні надійшла інформація про замінування ряду торгових центрів в Шевченківському районі.

За інформацією деяких ЗМІ, це Метроград, Gulliver і Ocean Plaza. Поки що інформація про вибухівку не знайшла підтвердження.

Раніше ми писали, що в Київській області мінували школу. Зараз шукають аноніма, який надіслав повідомлення про мінування на електронну адресу школи.

Нагадаємо, 1 вересня в Києві невідомі повідомили про мінування одного з навчальних закладів – гімназії № 32 на вулиці Федорова. Згодом вибухівки в приміщенні не виявили.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Затримання, сутички з поліцією і сльозогінний газ: подробиці протесту ФОПів в Києві – фото і відео
Затримання, сутички з поліцією і сльозогінний газ: подробиці протесту ФОПів в Києві – фото і відеоНадзвичайні події
Відбивати прийшов весь табір. Підлітки-роми протаранили три автомобілі, є постраждалі
Відбивати прийшов весь табір. Підлітки-роми протаранили три автомобілі, є постраждаліНадзвичайні події
У Києві матір з дитиною збили на пішохідному переході (фото)
У Києві матір з дитиною збили на пішохідному переході (фото)Надзвичайні події
Масштабний потоп на Київщині: кого звинувачують місцеві жителі (відео)
Масштабний потоп на Київщині: кого звинувачують місцеві жителі (відео)Надзвичайні події
Під Києвом випав град розміром з яйце (відео)
Під Києвом випав град розміром з яйце (відео)Надзвичайні події
Три авто зіткнулися в ДТП під Києвом: в машині знаходилися діти (відео)
Три авто зіткнулися в ДТП під Києвом: в машині знаходилися діти (відео)Транспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти