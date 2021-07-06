Вимагають викуп у біткоінах: в столиці замінували будівлю Київради

Також сьогодні надійшла інформація про замінування ряду торгових центрів в Шевченківському районі

Вибухотехнічна служба працює на місці. Фото: колаж "Сьогодні"

У поліцію надійшло повідомлення про замінування будівлі Київради. Мінер вимагає викуп протягом 24 годин.

Про це пише заступник міського голови Володимир Бондаренко в Facebook.

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"Тепер з вимогою викупу в 0,5 біткоінів", – пише він.

Всіх співробітників і цивільних осіб евакуювали з будівлі в терміновому порядку.

"Підтверджуємо інформацію, що сьогодні надійшло повідомлення про замінування КМДА. На місце виїхали оперативні служби, в тому числі і слідчо-оперативна група. Інформація перевіряється", – повідомила нам речник поліції Шевченківського району столиці Ганна Зубрева.

Вимоги мінера. Фото: Володимир Бондаренко/Facebook

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Також вона додала, що сьогодні надійшла інформація про замінування ряду торгових центрів в Шевченківському районі.

За інформацією деяких ЗМІ, це Метроград, Gulliver і Ocean Plaza. Поки що інформація про вибухівку не знайшла підтвердження.

Раніше ми писали, що в Київській області мінували школу. Зараз шукають аноніма, який надіслав повідомлення про мінування на електронну адресу школи.

Нагадаємо, 1 вересня в Києві невідомі повідомили про мінування одного з навчальних закладів – гімназії № 32 на вулиці Федорова. Згодом вибухівки в приміщенні не виявили.