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Втретє за ранок: у Києві оголошено повітряну тривогу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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25 лютого, 11:29
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Вранці 25 лютого російські військові почали стріляти по Києву
Влада міста знову попереджає про небезпеку з повітря
Влада міста знову попереджає про небезпеку з повітря / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці оголошено повітряну тривогу вже втретє за ранок 25 лютого. Кияни просять терміново піти в укриття.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Негайно прямуйте до найближчого укриття", – пишуть у повідомленні.

Найближче укриття можна знайти за посиланням.

ЗСУ відбили удар під Черніговом і відкинули ворога

На чернігівському напрямку українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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"Ворожа техніка була змушена відступити з Чернігова у напрямку Седнева та з Городні до Семенівки. Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів за особистими даними росіян", – зазначив він.

Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.

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Крім того, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. У результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.

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