Потрійне ДТП в Києві: на Окружній паралізувало рух (фото)

У Києві сьогодні відбулося потрійне ДТП. В результаті на Окружній дорозі утворився величезний затор.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Так, аварія трапилася на перехресті Мінського шосе і Окружної дороги.
"Не поділили дорогу легковик, фура і мікроавтобус, утворилася пробка", – пишуть в Мережі.
Як свідчать онлайн-карти Google maps, на місці дійсно великий затор. Рух ускладнений по всіх смугах.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.
Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.