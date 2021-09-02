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Потрійне ДТП в Києві: на Окружній паралізувало рух (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 вересня, 17:49
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Поки невідомо чи є постраждалі в аварії
На Мінському шосе зіткнулися відразу три авто. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
На Мінському шосе зіткнулися відразу три авто. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

У Києві сьогодні відбулося потрійне ДТП. В результаті на Окружній дорозі утворився величезний затор.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, аварія трапилася на перехресті Мінського шосе і Окружної дороги.

Фура в'їхала в легковик. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
Фура в'їхала в легковик. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

"Не поділили дорогу легковик, фура і мікроавтобус, утворилася пробка", – пишуть в Мережі.

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Рух стоїть. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
Рух стоїть. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

Як свідчать онлайн-карти Google maps, на місці дійсно великий затор. Рух ускладнений по всіх смугах.

Чотири смуги руху заблоковано. Фото: Google maps
Чотири смуги руху заблоковано. Фото: Google maps

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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