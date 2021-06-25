Потрійне ДТП: в Києві в аварії серйозно постраждав мотоцикліст (відео)

Перехожі зібралися навколо місця НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на вулиці Курнатовського (Дніпровський район) сталося потрійне ДТП. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в поліції Києва, вдень зіткнулися мотоцикліст і два автомобіля Kia і Renault.

"В результаті ДТП водій мотоцикла у важкому стані був госпіталізований в лікарню – це киянин 1962 року народження. Попередньо мотоцикліст зіткнувся з одним автомобілем і рикошетом зачепив другий. Правоохоронці встановлюють механізм і причини ДТП", – повідомили в поліції Києва.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі таксі на швидкості врізалося в стовп, є постраждалі. Аварія сталася вранці на Фонтанській дорозі.

Також нагадаємо, в Києві сталося ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події:

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