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Потрійне ДТП: в Києві в аварії серйозно постраждав мотоцикліст (відео)

25 червня 2021 17:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водія мотоцикла у важкому стані терміново госпіталізували в медустанову

Перехожі зібралися навколо місця НП. Фото: колаж "Сьогодні"

Перехожі зібралися навколо місця НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на вулиці Курнатовського (Дніпровський район) сталося потрійне ДТП. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в поліції Києва, вдень зіткнулися мотоцикліст і два автомобіля Kia і Renault.

"В результаті ДТП водій мотоцикла у важкому стані був госпіталізований в лікарню – це киянин 1962 року народження. Попередньо мотоцикліст зіткнувся з одним автомобілем і рикошетом зачепив другий. Правоохоронці встановлюють механізм і причини ДТП", – повідомили в поліції Києва.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі таксі на швидкості врізалося в стовп, є постраждалі. Аварія сталася вранці на Фонтанській дорозі.

Також нагадаємо, в Києві сталося ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події:

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Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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