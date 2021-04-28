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Потрійне вбивство в Києві: підлітку винесли запобіжний захід

28 квітня, 19:02

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Засідання в суді проходило в закритому режимі

Сьогодні в Дарницькому районному суді обирали запобіжний захід для 16-річного хлопця, який зарізав свою сім'ю – батька, матір і восьмирічного брата.

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Засідання проходило в закритому режимі, оскільки зловмисник неповнолітній, а також карантинні обмеження.

Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Як пояснили "Сьогодні", в залі суду лише 10 місць для слухачів справи – представники прокуратури, адвокат і ювенальні поліцейські.

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Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Сьогодні з підозрюваним провели слідчий експеримент.

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Під час відтворення подій він, серед іншого, повідомив, що до останнього нібито не хотів вбивати молодшого брата.

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Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

В рамках розслідування буде також призначена експертиза для того, щоб встановити психічний стан підлітка.

Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

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У суді оголосили запобіжний захід для хлопця – 60 днів утримання в СІЗО, без можливості внесення застави.

Нагадаємо, батьків юнака і його восьмирічного брата з численними ножовими пораненнями знайшли в їхній квартирі на вулиці Ревуцького 27 квітня. Самого ж підлітка затримали в ході переслідування після його втечі з квартири.

Раніше ми писали, що в Дніпровському районі Києва убили чоловіка.

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