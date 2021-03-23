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У пасажира київської підземки зупинилося серце: його врятував поліцейський

23 березня, 14:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

НП подія сталася на станції метро "Палац спорту"

У Києві поліцейський врятував життя пасажиру підземки, у якого стався серцевий напад.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Facebook.

НП подія сталася на станції метро "Палац спорту". На платформі пасажиру стало погано. Чоловік був на пероні в несвідомому стані.

"Я помітив, що обличчя у пасажира блідо-синього кольору, а також сповільнене дихання та слабке серцебиття. А відтак негайно взяв стаціонарний дефібрилятор та розпочав серцево-легеневу реанімацію, яку продовжував близько 20 хвилин, поки чоловік не прийшов до тями. Далі на станцію прибули медики та госпіталізували хворого до лікарні", – розповів поліцейський управління столичної поліції в метрополітені Олександр Рашевський.

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Лікарі підтвердили, що чоловікові вчасно надали першу домедичну допомогу.

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Саме правильність його дій врятувала життя пасажира. Зараз чоловік перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує.

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Раніше ми писали, що в Києві сталося ДТП за участю автомобіля таксі. Прямо за кермом у водія, який перевозив в легковику пасажира, трапився інсульт.

Нагадаємо, що в Києві у водія за кермом стався інфаркт.

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Київ метро серце погано поліцейський

Джерело: Сьогодні

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