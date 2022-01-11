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У зловмисника був ВІЛ: у Київській області чоловіки пограбували та зґвалтували жінку

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 січня, 21:51
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Суд засудив зловмисників до позбавлення волі, а також зобов'язав виплатити жінці компенсацію
Двоє чоловіків проведуть за ґратами 7 та 9 років/Колаж: "Сьогодні"
Двоє чоловіків проведуть за ґратами 7 та 9 років/Колаж: "Сьогодні"

У Київській області двох чоловіків засудили до 7 та 9 років позбавлення волі, бо вони напали, зґвалтували та познущалися з перехожої. В одного з ґвалтівників була ВІЛ-інфекція і він знав про неї.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

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Деталі

За інформацією слідства, у 2020 році у місті Біла Церква двоє чоловіків напали на перехожу. Вони пограбували жінку та зґвалтували.

"Один із них підійшов до жінки, схопив її за шию, завдав три удари ножем в область тулуба та почав вимагати віддати йому особисті речі. Після цього нападник повалив її на землю, почав душити і, знаючи про те, що він хворий на ВІЛ, зґвалтував останню", — повідомили в прокуратурі.

Спільник злочинця тим часом вкрав у жінки телефон та годинник. Також другий чоловік сексуально познущався з потерпілої.

Суд над чоловіками

"Суд засудив двох чоловіків до 7 та 9 років ув’язнення з конфіскацією половини належного їм майна. Одного з них визнано винним у сексуальному насильстві та розбійному нападі (ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 187 КК України), іншого – у свідомому поставленні іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини, зґвалтуванні та розбійному нападі (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 187 КК України)", — інформують у прокуратурі.

Крім того, чоловіки повинні виплатити потерпілій 450 тис. грн моральної компенсації.

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Злочинність в Україні

Як пише Wikipedia, рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності 2020 року є найкращими за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них убивств – 1326.

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