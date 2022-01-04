Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Українці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Убив свою матір і викинувся з вікна: у Києві повідомили про підозру чоловіку

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 січня, 14:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі
У Києві чоловік розбив об голову матері гітару та стілець
У Києві чоловік розбив об голову матері гітару та стілець / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві син завдав матері численних ударів по голові через те, що жінка не дала йому гроші на особисті потреби. Коли зловмисник зрозумів, що мати мертва, вистрибнув із вікна квартири. За вчинене йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

Реклама

На вулиці Академіка Корольова чоловік вистрибнув із вікна багатоповерхівки. Потерпілого медики госпіталізували. А у квартирі на п'ятому поверсі, звідки вистрибнув хлопець, знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

"Син вимагав у матері гроші на особисті потреби. Отримавши відмову, він завдав жінці численних ударів по голові гітарою та стільцем, уламки яких ми вилучили у якості речових доказів. Зрозумівши, що 65-річна мати мертва, син вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Киянина, 1995 року народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар.

Трагедія сталася на вулиці Академіка Корольова
Трагедія сталася на вулиці Академіка Корольова / Фото: Нацполиция

Реклама

Що йому загрожує

Розпочато кримінальне провадження за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

"Наразі підозрюваний перебуває у медичному закладі, його стан стабільний. Згодом буде проведено судово-психіатрична експертиза, аби встановити осудність чи неосудність фігуранта. Досудове розслідування триває", – додав полковник поліції.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
#людина_цього_дня
4 січня. Едріан Сміт. Цього дня 12 рокі тому (2010) у місті Дубай відбулося урочисте відкриття хмарочоса “Бурдж-Халіфа”, спроектованого американським архітектором Едріаном Смітом…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 704

захворіло за тиждень в Києві

-0.59%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти