Вбивство на Оболоні. У Києві розшукують небезпечних злочинців (фоторобот)

У Києві розшукують чоловіків, які підозрюються у вбивстві жінки на столичній Оболоні. Перехожі виявили на вулиці потерпілу з травмою голови.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.
На вулиці Прирічній місцеві жителі знайшли тіло жінки без ознак життя.
"Ми встановили особу потерпілої, це – 37-річна уродженка Чернігівщини, яка приїжджала до столиці на підробіток. Жінка мешкала у наметі поблизу водойми, де перехожий і виявив її з травмою голови та без ознак життя", – розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.
Прикмети
За свідченнями свідків склали фоторобот одного з чоловіків, який може бути причетний до цього злочину:
- на вигляд йому 60-65 років,
- зріст приблизно 175-180 см,
- худорлявої статури (зображений на фото),
- смаглявий, очі світлого кольору, має сиве волосся і сиву бороду, з явних особливих прикмет – на верхній щелепі має тільки кілька корінних зубів.
Орієнтування по іншому зловмиснику:
- вік 25-35 років, зріст приблизно 175-180 см,
- спортивної статури,
- коротка зачіска, волосся темного кольору, обличчя кругле.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.
Поліція Києва звертається до громадян, хто володіє будь-якою інформацією, телефонувати за номерами: (096) 000-70-25, (044) 418-30-22 або 102.
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