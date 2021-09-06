Вбивство на Оболоні. У Києві розшукують небезпечних злочинців (фоторобот)

Потерпіла – 37-річна уродженка Чернігівщини, яка приїжджала в столицю на підробіток

Двох злочинців шукають в Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві розшукують чоловіків, які підозрюються у вбивстві жінки на столичній Оболоні. Перехожі виявили на вулиці потерпілу з травмою голови.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.

На вулиці Прирічній місцеві жителі знайшли тіло жінки без ознак життя.

"Ми встановили особу потерпілої, це – 37-річна уродженка Чернігівщини, яка приїжджала до столиці на підробіток. Жінка мешкала у наметі поблизу водойми, де перехожий і виявив її з травмою голови та без ознак життя", – розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

Прикмети

За свідченнями свідків склали фоторобот одного з чоловіків, який може бути причетний до цього злочину:

на вигляд йому 60-65 років,

зріст приблизно 175-180 см,

худорлявої статури (зображений на фото),

смаглявий, очі світлого кольору, має сиве волосся і сиву бороду, з явних особливих прикмет – на верхній щелепі має тільки кілька корінних зубів.

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Фоторобот злочинця. Фото: Нацполіція Києва/Facebook

Орієнтування по іншому зловмиснику:

вік 25-35 років, зріст приблизно 175-180 см,

спортивної статури,

коротка зачіска, волосся темного кольору, обличчя кругле.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

Поліція Києва звертається до громадян, хто володіє будь-якою інформацією, телефонувати за номерами: (096) 000-70-25, (044) 418-30-22 або 102.

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