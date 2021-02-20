Вбивство пішохода з двох ударів у центрі Києва: водія заарештовано

Водія, який напередодні вбив пішохода через конфлікт на дорозі в центрі міста, затримано.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
З’ясувалося, що злочинцем, який двома ударами вбив чоловіка недалеко від Офісу президента, був громадянин Азербайджану 1992 року народження з видом на проживання в Україні.
Його жертвою став киянин 1969 року народження.
"Вказаного іноземця затримано в порядку ст. 208 КПК України", – зазначили в прокуратурі.
Наразі розслідування триває. Слідчі з'ясовують всі обставини інциденту і вирішують питання про повідомлення затриманому підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Азербайджанцеві може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі за підозрою в нанесенні тяжких каліцтв, що спричинили смерть людини (ч.2 ст. 121 КК України).
Нагадаємо, що конфлікт стався вдень 19 лютого на вулиці Городецького в Печерському районі Києва. Після словесного конфлікту з пішоходом, який переходив дорогу по "зебрі", водій Hyundai вибіг і вдарив його в голову.
В результаті пішохід впав на бруківку і помер на місці, а водій поїхав, але в результаті оголошеного оперативного плану "Перехоплення" його зупинили патрульні.
Увага, на відео присутні сцени насильства і жорстокості (18+):
Нагадаємо, це не перший випадок бійки на дорозі. Так, на мосту метро в Києві конфлікт водіїв на дорозі закінчився бійкою.
Також повідомлялося про масову "бійку", яку влаштували в центрі Києва службовці Нацгвардії.
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