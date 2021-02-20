Русский
$ 27,85
33,65
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Вбивство пішохода з двох ударів у центрі Києва: водія заарештовано

20 лютого, 18:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Вбивцею виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження

Водія, який напередодні вбив пішохода через конфлікт на дорозі в центрі міста, затримано.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

З’ясувалося, що злочинцем, який двома ударами вбив чоловіка недалеко від Офісу президента, був громадянин Азербайджану 1992 року народження з видом на проживання в Україні.

Його жертвою став киянин 1969 року народження.

"Вказаного іноземця затримано в порядку ст. 208 КПК України", – зазначили в прокуратурі.

Наразі розслідування триває. Слідчі з'ясовують всі обставини інциденту і вирішують питання про повідомлення затриманому підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Азербайджанцеві може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі за підозрою в нанесенні тяжких каліцтв, що спричинили смерть людини (ч.2 ст. 121 КК України).

Нагадаємо, що конфлікт стався вдень 19 лютого на вулиці Городецького в Печерському районі Києва. Після словесного конфлікту з пішоходом, який переходив дорогу по "зебрі", водій Hyundai вибіг і вдарив його в голову.

В результаті пішохід впав на бруківку і помер на місці, а водій поїхав, але в результаті оголошеного оперативного плану "Перехоплення" його зупинили патрульні.

Увага, на відео присутні сцени насильства і жорстокості (18+):

Нагадаємо, це не перший випадок бійки на дорозі. Так, на мосту метро в Києві конфлікт водіїв на дорозі закінчився бійкою.

Також повідомлялося про масову "бійку", яку влаштували в центрі Києва службовці Нацгвардії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ вбивство бійка Городецького

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)
У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)Надзвичайні події
Смертельна бійка у центрі Києва: водій двома ударами вбив пішохода (відео 18+)
Смертельна бійка у центрі Києва: водій двома ударами вбив пішохода (відео 18+)Надзвичайні події
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепарат
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепаратНадзвичайні події
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)Надзвичайні події
Смерть дівчини в столичному парку: подробиці (відео)
Смерть дівчини в столичному парку: подробиці (відео)Надзвичайні події
Забув опустити кузов: в Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео)
Забув опустити кузов: в Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти