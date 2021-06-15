Вбивство за 2 млн доларів: у Києві зімітували викрадення сербського бізнесмена (відео)

Поліція затримала організатора і встановила замовників вбивства. Фото: Нацполіція

Спіймали замовників убивства, які в грудні 2020 року хотіли викрасти громадянина Сербії. Це виявилися люди з його найближчого оточення. За виконання "роботи" організатору обіцяли нерухомість у Москві вартістю 2 млн доларів США.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Іноземець мав прибутковий бізнес в Україні.

"Щоб врятувати життя чоловікові, поліцейські в кілька етапів провели спецоперацію: вийшли на організатора, спільно із сербськими колегами провели слідчі дії для документування замовників, інсценували викрадення чоловіка та затримали організатора", – пишуть у повідомленні.

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Організатором виявився громадянин України, який тимчасово проживав за кордоном. Саме він і підшукував людей, які викрадуть іноземця.

"Злочинний план повинні були реалізувати під час чергового візиту потерпілого в Україну – кілька разів на рік він приїжджав для контролю діяльності підпорядкованих підприємств. За ліквідацію чоловіка замовники обіцяли організатору нерухомість у Москві вартістю 2 млн дол. США", – додають у поліції.

7 червня в Києві інсценували викрадення і надали докази на підтвердження. Після підписання документів, за планами замовників, людину мали вбити.

11 червня затримали організатора на території Закарпатської області після передачі виконавцю 10 тис. дол. США – частини винагороди.

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Затриманому повідомили про підозру. 12 червня йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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