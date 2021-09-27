Удар в спину: під Києвом затримали чоловіка за замах на вбивство

Зловмиснику загрожує п'ятнадцять років в'язниці – порушено справу

Поліція затримала місцевого жителя за злочин / Фото: Нацполиция

У Вишгороді в місцеву лікарню доставили чоловіка з ножовими пораненнями. Як виявилося, його поранив суперник.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Київської області в Facebook.

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"Зловмисник прийшов до своєї колишньої дружини аби побачитися з їх спільною дитиною. У помешканні також знаходився новий співмешканець жінки. Згодом, між чоловіками, на ґрунті сталих неприязних відносин виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. 33-річний зловмисник знаходячись у стані алкогольного сп’яніння вхопився за ніж, який він приніс із собою та завдав своєму опонентові колото-різані рани нижньої третини лівої лопатки і задньої поверхні шиї", – йдеться в повідомленні.

Чоловікові завдали досить серйозні поранення / Фото: Нацполиция

38-річного потерпілого доставили в медичний заклад, де його прооперували.

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А поліція затримала місцевого жителя Вишгорода в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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