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"Ударив дівчину і міг привласнити рясу". Подробиці про скандального "священика" у Києві

30 квітня, 17:20

Ігор Сєров , Тетяна Очеретяна

Чоловік у рясі, який влаштував дебош на Подолі – не священик, але де він взяв такий одяг невідомо

У Києві чоловік у рясі, який недавно розгулював по Подолу, не тільки штовхнув, а й вдарив дівчину. Після цього на місце події викликали наряд поліції.

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Про це сайту "Сьогодні" повідомив спікер патрульної поліції Києва Максим Голобородько.

"Надійшов виклик, що, нібито, цей чоловік ударив дівчину. Приїхала поліція, але в підсумку на порушника ніхто не став писати заяви. На нього все ж був складений протокол за перебування у громадському місці в нетверезому стані", – сказав він.

За словами копа, інформація про те, що порушник у рясі – це священик, не підтвердилася.

При цьому на питання, де він взяв рясу і хрест – у поліції поки не змогли відповісти. Не підтвердили приналежність до духовенства і опитані представники церков і конфесій. За неофіційною інформацією, чоловіка і раніше бачили напідпитку на Подолі.

Як ми повідомляли раніше, 23 квітня на Подолі гуляв чоловік напідпитку в одязі священика. Перехожим він показував непристойні жести.

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Нагадаємо, раніше у Львові священик "приватизував" церкву, побудовану на пожертви прихожан.

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