Вдарила ножем: у Києві на чотирирічного хлопчика напала п'яна матір (фото)

У Києві п'яна жінка ножем поранила сина. Патрульні вчасно зупинили її та викликали лікарів.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.
До поліції звернулася жінка і розповіла, що вона приїхала до столиці разом із чотирирічним сином, щоб розшукати свого чоловіка, який не сплачує аліменти.
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"При цьому зазначила: не знає, де залишити дитину. На виклик негайно виїхали ювенальні інспектори. Прибувши на площу Привокзальну, поліцейські не знайшли жінку з дитиною, однак встановили чоловіка, який на момент дзвінка до поліції перебував поруч із нею. Правоохоронці негайно виїхали до нього додому", – йдеться у повідомленні.
У будинку побачили п'яну жінку з ножем у руках, а поруч – хлопчика, одяг якого був у крові.
"За попереднім висновком медиків, у дитини непроникаюче поранення спини", – додають у поліції.
На уродженку Житомирщини, 1980 року, склали акт про вилучення дитини. Продовжується досудове розслідування.
На Львівщині чоловік жорстоко вбив вагітну дружину
На Львівщині в одному із сіл Самбірського району 10 грудня сталася трагедія. Під час конфлікту чоловік кілька разів ударив свою вагітну дружину ножем, завдавши смертельних поранень, після чого намагався перерізати собі горло.
10-річна дівчинка втекла до бабусі з дідусем та розповіла їм про те, що відбувається вдома, а вони, у свою чергу, повідомили про подію поліцейським.
Коли поліцейські приїхали на місце події, виявили мертвою 31-річну вагітну місцеву мешканку. Її 40-річного чоловіка з раною в області шиї було госпіталізовано.