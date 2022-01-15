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Вдарила ножем: у Києві на чотирирічного хлопчика напала п'яна матір (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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15 січня, 15:37
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Жінка приїхала до столиці разом із чотирирічним сином, щоб розшукати свого чоловіка, який не платить аліменти
У столиці у матері можуть відібрати дитину
У столиці у матері можуть відібрати дитину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві п'яна жінка ножем поранила сина. Патрульні вчасно зупинили її та викликали лікарів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

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До поліції звернулася жінка і розповіла, що вона приїхала до столиці разом із чотирирічним сином, щоб розшукати свого чоловіка, який не сплачує аліменти.

"При цьому зазначила: не знає, де залишити дитину. На виклик негайно виїхали ювенальні інспектори. Прибувши на площу Привокзальну, поліцейські не знайшли жінку з дитиною, однак встановили чоловіка, який на момент дзвінка до поліції перебував поруч із нею. Правоохоронці негайно виїхали до нього додому", – йдеться у повідомленні.

Хлопчика госпіталізували медики
Хлопчика госпіталізували медики / Фото: Нацполиция

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У будинку побачили п'яну жінку з ножем у руках, а поруч – хлопчика, одяг якого був у крові.

У матері можуть тепер відібрати дитину
У матері можуть тепер відібрати дитину / Фото: Нацполиция

"За попереднім висновком медиків, у дитини непроникаюче поранення спини", – додають у поліції.

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На уродженку Житомирщини, 1980 року, склали акт про вилучення дитини. Продовжується досудове розслідування.

На Львівщині чоловік жорстоко вбив вагітну дружину

На Львівщині в одному із сіл Самбірського району 10 грудня сталася трагедія. Під час конфлікту чоловік кілька разів ударив свою вагітну дружину ножем, завдавши смертельних поранень, після чого намагався перерізати собі горло.

10-річна дівчинка втекла до бабусі з дідусем та розповіла їм про те, що відбувається вдома, а вони, у свою чергу, повідомили про подію поліцейським.

Коли поліцейські приїхали на місце події, виявили мертвою 31-річну вагітну місцеву мешканку. Її 40-річного чоловіка з раною в області шиї було госпіталізовано.

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