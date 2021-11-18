Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Утримували силою доньку та дружину. Чим закінчився напад грабіжників під Києвом

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
18 листопада, 22:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Злочинці говорять, що увірвалися в будинок, щоб "вибити" борг з господаря
Група незнайомців у балаклавах напала під ранок

Вранці 16 листопада до одного приватного будинку у Крюківщині (Київська область) увірвалися розбійники у балаклавах. Вони намагалися пов'язати жінку із дочкою. У цей момент із кімнати вибіг господар і почав стріляти у невідомих.

Нові деталі нападу дізнавався кореспондент "Сьогодні".

Реклама

Нові подробиці

Анастасія із жахом згадує, як вночі до їхнього будинку вдерлися невідомі у балаклавах. Жінка і досі боїться за своє життя.

"Я першою вибігла на шум, мене повалили на підлогу і доньку мою повалили і утримували силою. Я питала чого ви хочете, а потім почула постріли", – розповіла жінка.


Стріляв чоловік Анастасії. Він вибіг із травматичним пістолетом на крики своєї родини. Євген каже, один із грабіжників одразу кинувся на нього.

"Зі спальні вискочив чоловік у темному одязі, із закритим обличчям і з предметом схожим на зброю і кинувся в мій бік, я тому швидко зреагував. Почав стріляти у його бік", – розповів чоловік Анастасії.

Причина нападу

Невідомих було троє. Коли почули постріли, кинулися навтьоки.

Реклама

Як невідомі потрапили на територію – власник не розуміє. Підійти до приватного сектору не просто. На в’їзді встановлений шлагбаум та є охорона. Тож грабіжники, ймовірніше, за все зайшли з іншого боку, зі сторони лісу.

Правоохоронці із собаками доволі швидко знайшли двох нападників. Одного – пораненого, що у лісі сидів під деревом. Другого – за кілька годин у квартирі, де усі вони мешкали. Третьому вдалося втекти. Злодії зізналися – зайшли до мешкання через гараж.

"Зайшли до нього додому. Через гараж, у мене був пульт, який відкриває, зчитує і відкриває. Борг вибити з господаря будинку", – говорить один із нападників.

Та жодних боргів, каже власник будинку, не має.

Реклама

"Жодних боргів не існує, Слава Богу, у нас були кредити, але на щастя, це були банківські кредити, ми їх уже всі погасили", – говорить господар.

Що загрожує нападникам

Одного з нападників досі шукають. А от затримані – не громадяни України, розповідають у поліції.

"Один з Туреччини інщий з Казахстану. Прибули вони в Україну у вересні цього року з метою вчинення злочинів. Їх дії кваліфікуються як розбій, тобто за частино 3 статті 187 кримінального кодексу України. За скоєне злодіям загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна", – сказав очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 110

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 листопада 1991. Вже два тижні триває страйк суддів міста Івано-Франківськ. Припинилося слухання кримінальних, цивільних, адміністративних справ...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.51

Російський рубль (₽)

0.3654

Євро (€)

30

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти