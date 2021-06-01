Погрожував Нацкорпусом, ножем і пістолетом. У Києві завівся "шериф" в шортах (відео)

У Києві в Голосіївському районі цієї ночі було неспокійно. За словами очевидців, на вулиці Голосіївській компанія молодих людей – два хлопці і дівчина, побили чоловіка. Їм здалося, що той хотів справити малу нужду.
Місцеві жителі наздогнали хлопця з цієї компанії. Молодий чоловік в шортах, явно нервував.
Читайте також: Фанатів МЮ побили в кафе польські ультрас перед фіналом Ліги Європи (відео)
Він почав погрожувати людям Національним Корпусом, потім дістав ніж і пістолет.
До приїзду поліції озброєний хлопець зник з місця події.
Як повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва, за даним фактом правоохоронці проводять перевірку.
"Подія зареєстрована. На цей момент проводиться перевірка – встановлюються всі обставини нічного конфлікту. Молодий чоловік зі зброєю втік з місця конфлікту", – повідомили в поліції Києва.
Раніше ми писали, що в Києві викрали і жорстоко побили жінку.
Нагадаємо, що в Одеській області поліцейські розшукують чоловіка, який викрав двох людей – 23-річну дівчину і їх спільну доньку.