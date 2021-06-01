Русский
$ 27,47
33,51
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Погрожував Нацкорпусом, ножем і пістолетом. У Києві завівся "шериф" в шортах (відео)

1 червня, 12:17

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Вночі молоді люди побили чоловіка, а після погрожували небайдужим

У Києві в Голосіївському районі цієї ночі було неспокійно. За словами очевидців, на вулиці Голосіївській компанія молодих людей – два хлопці і дівчина, побили чоловіка. Їм здалося, що той хотів справити малу нужду.

Реклама

Місцеві жителі наздогнали хлопця з цієї компанії. Молодий чоловік в шортах, явно нервував.

Читайте також: Фанатів МЮ побили в кафе польські ультрас перед фіналом Ліги Європи (відео)

Він почав погрожувати людям Національним Корпусом, потім дістав ніж і пістолет.

До приїзду поліції озброєний хлопець зник з місця події.

Реклама

Як повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва, за даним фактом правоохоронці проводять перевірку.

"Подія зареєстрована. На цей момент проводиться перевірка – встановлюються всі обставини нічного конфлікту. Молодий чоловік зі зброєю втік з місця конфлікту", – повідомили в поліції Києва.

Раніше ми писали, що в Києві викрали і жорстоко побили жінку.

Нагадаємо, що в Одеській області поліцейські розшукують чоловіка, який викрав двох людей – 23-річну дівчину і їх спільну доньку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в Мережу
У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в МережуНадзвичайні події
Під Києвом автоматники перевіряють кожну машину. Із суду втік злочинець
Під Києвом автоматники перевіряють кожну машину. Із суду втік злочинецьНадзвичайні події
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)Транспорт
Злочинця, який втік із суду в Ірпені, знайшли на столичних Нивках (відео)
Злочинця, який втік із суду в Ірпені, знайшли на столичних Нивках (відео)Надзвичайні події
Під Києвом страшне ДТП: рух ускладнений (відео)
Під Києвом страшне ДТП: рух ускладнений (відео)Транспорт
Прогримів вибух і спалахнула пожежа. У Києві вантажівка влетіла в легковик – є загиблі (оновлено)
Прогримів вибух і спалахнула пожежа. У Києві вантажівка влетіла в легковик – є загиблі (оновлено)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти