Погрожував підірвати банк у центрі Києва: іноземця відправили до психіатричної лікарні

Громадянина Узбекистану, який погрожував підірвати банк в центрі Києва, відправили на примусове лікування. Експертиза показала, що в момент скоєння злочину він був не в собі.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

"За результатами досудового розслідування та судового розгляду установлено факт скоєння зазначеною особою суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", – йдеться в повідомленні.

Експертиза показала, що на момент скоєння злочину за своїм психічним станом чоловік не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновком лікарів, в даний час стан чоловіка не змінився.

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Іноземця примусово госпіталізували до психіатричного закладу із суворим наглядом.

Нагадаємо, 33-річний громадянин Узбекистану 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку в центрі Києва.

Тоді вдалося з'ясувати, що заручниць в банку, за даними силовиків, спочатку було дві – співробітниця банку і керівниця відділення. Жінка, яка єдина залишилася в банку з загарбником після евакуації персоналу, розповіла, про що з ним розмовляла.