Вкрали понад 9 тисяч доларів. В аеропорту "Бориспіль" місяць живе американець (відео)

У чоловіка вага більше 180 кг і він не може самостійно пересуватися

Іноземцю довелося спати в залі очікування / Фото: Колаж: Сьогодні

В аеропорту "Бориспіль" обікрали 54-річного американця Нейдера Догана. Через це він був змушений цілий місяць жити в стінах аеропорту.

Про це повідомляють в сюжеті ТСН.

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Нейдер спав в залі очікування, мився під краном в туалеті, а також харчувався тим, чим пригощали люди. У чоловіка все в порядку з документами і він міг будь-якої миті покинути аеропорт, але так і не наважився на це через відсутність грошей.

За його словами, в стінах аеропорту він відчуває себе в безпеці. Останні кілька років постійно подорожує і отримує тільки допомогу по інвалідності. Щомісяця він отримує 700 доларів.

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У Нейдера вага більше 180 кг і він не може самостійно пересуватися. Для цього у нього є спеціальний скутер.

Коли він прилетів в Україну, то його відразу ж пограбували і забрали всі заощадження – 9 195 доларів. Через це йому довелося чекати наступного зарахування, яке повинно прийти 1 жовтня.

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В Америку чоловік не повернувся, так як спочатку в планах у іноземця було відвідати ще як мінімум дві країни – Польщу і Чехію.

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