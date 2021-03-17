Вкрали з карт 1,5 мільйона: в Києві судитимуть банду скімерів (фото)

У Києві судитимуть організовану злочинну групу за нанесення банку понад 1,5 мільйона гривень збитків.
Про це повідомляє кіберполіція Києва у Facebook.
Учасники групи за допомогою скіммінгових пристроїв виготовляли дублікати банківських карт, з яких в подальшому знімали готівку.
"Ці пристрої фігуранти встановлювали у шатер картоприймача банкоматів. Разом з тим – встановлювали мінікамери, направлені на пін-клавіатуру, які записували введену інформацію", – йдеться в повідомленні.
Надалі учасники групи виготовляли дублікати карток, з яких провели близько чотирьох тисяч операцій переведення в готівку. Таким чином державному банку було нанесено понад 1,5 мільйона гривень збитків.
У вересні 2020 року злочинну групу викрили. Правоохоронці завершили досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.
Раніше ми писали докладно в матеріалі – "Анонімність у Мережі – це ілюзія": чи може Кіберполіція добувати ваші дані".
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