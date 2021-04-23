Помер колишній президент Києво-Могилянської академії Андрій Мелешевич

Помер екс-президент Києво-Могилянської академії, професор і вчений Андрій Мелешевич.

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Про це повідомляє Національний університет "Києво-Могилянська академія" в Facebook.

"Непоправна втрата для могилянської спільноти. Андрій Мелешевич, президент Києво-Могилянської академії (2014-2019), декан факультету правничих наук НаУКМА (2005–2014), до останнього працював професором кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права. Щирі співчуття рідним та близьким Андрія Анатолійовича", – пишуть у повідомленні.

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У себе в Facebook професор писав, що другий раз за три місяці захворів коронавірусом.

Відзначимо, що Андрій Мелешевич був третім президентом Києво-Могилянської академії. Він керував університетом з 2014 по 2019 рік і в 2020 балотувався на наступний строк. Народився він в 1962 році. Здобув юридичну освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Сіракузького університету в США.

Раніше ми писали, що в бібліотеці Києво-Могилянської академії знайшли унікальний предмет.

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