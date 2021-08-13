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Померла після вакцинації: медики назвали справжню причину смерті українки

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
13 серпня, 15:51
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Лікарі відзначають, що вакцина жінці вже не могла допомогти – часу не вистачило
При надходженні в лікарню тест на коронавірус у пацієнтки виявився позитивним / Фото: колаж "Сьогодні"
При надходженні в лікарню тест на коронавірус у пацієнтки виявився позитивним / Фото: колаж "Сьогодні"

Столичні медики закінчили розслідування з стосовно смерті 50-річної пацієнтки, яка померла після того, як була вакцинована першою дозою вакцини Moderna. Фахівці вже розглянули всі документи щодо даного випадку і стверджують, що смерть пацієнтки настала не через вакцину, а від коронавірусу.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Жінка померла від коронавірусу

"Випадок – класичний. Адже ми почали вакцинацію ще в лютому. Зараз вже йде її п'ятий етап. І на кожному етапі ми підкреслювали, що особи, які мають хронічні захворювання: цукровий діабет, бронхіальну астму, гіпертонічну хворобу або хворобу нирок, перебувають у групі ризику. Вони одразу мають пройти вакцинацію. Це перші кандидати на важкі наслідки захворювання від коронавиірусу. Померла пацієнтка мала, як мінімум, два з перерахованих мною захворювань", – розповів сайту "Сьогодні" Василь Животенюк, регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА.

При надходженні в лікарню тест на коронавірус у пацієнтки виявився позитивним.

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"Вона могла захворіти в Туреччині, куди літала на відпочинок. Перед вильотом жінка зробила тест на COVID-19. Він був негативним. Десять днів вона була в Туреччині, а 1 серпня повернулася в Україну. Вакцину Moderna вона отримала 5 серпня. Вона не пред'являла при цьому жодних скарг на здоров'я, але це зовсім не означає, що на той момент вона не була вже заражена вірусом. Ми проаналізували всі документи, аналізи, тести, які чітко вказують, що у пацієнтки було захворювання не перший день. Ймовірно, що з Туреччини вона вже приїхала з вірусом. По приїзду вона не пройшла добровільний карантин і не зробила тест на коронавірус", – додає Василь Животенюк.

У вакцини не було шансів

Медики відзначають, що вакцина жінці вже не могла допомогти – часу не вистачило. Щоб вироблялися антитіла і була імунна реакція на вакцину необхідно 21 день. У пацієнтки пройшло всього 5 днів після отримання вакцини.

"Вакцина пацієнтці нічим не нашкодила і не допомогла, оскільки була зроблена після зараження вірусом. Ми закликаємо всіх громадян, які входять в групу ризику заздалегідь вакцинуватися, щоб не допустити подібних випадків. А заявляти, що жінка померла від вакцини Moderna, можуть лише ті, хто хоче нашкодити кампанії з вакцинації", – заявив сайту "Сьогодні" Василь Животенюк

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В Україні з початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 538 443 осіб, з них отримали одну дозу – 4 538 441 особа, повністю імунізовані й отримали дві дози – 2 633 317 осіб. Всього проведено 7 171 758 щеплень.

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