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Навмисні підпали урочища Горбачиха. У Києві б'ють на сполох місцеві (фото, відео)

6 липня 2021 18:29

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Городяни спіймали палія і виявили осередки загоряння в дуплах старих дерев

На знімку наслідки пожеж. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку наслідки пожеж. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві активісти і місцеві жителі б'ють на сполох, намагаючись врятувати від паліїв урочище в Дніпровському районі столиці. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", за їхніми даними, за останні два місяці невідомі намагаються влаштувати масові пожежі на останній з залишившихся в Києві ділянці заплавних лісів.

"Це роблять для того, щоб потім забудувати цю ділянку, – каже активістка Олена Фатєєва. – Підпали здійснюються вже кілька днів. Наприклад, вчора палій приніс мішки з пластиком і розклав їх під великими деревами. Його не затримали, оскільки він став погрожувати ножем. При цьому палій сказав не заважати йому, мовляв, через рік тут і так все буде забудовано. Вогонь загасили самотужки. До речі, позавчора теж був підпал, але з пожежею впорався дощ".

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За словами Фатєєвої, схожий підпал був близько двох місяців тому.

"Були викликані пожежні, які погасили полум'я", – уточнила вона.

Фото: Заказник Горбачиха/Facebook

Фото: Заказник Горбачиха/Facebook

У столичних главках ДСНС і поліції нам повідомили, що ситуацію зможуть прокоментувати пізніше.

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Раніше ми писали, що в селі Білогородка Київської області в результаті вибуху і пожежі в п'ятиповерхівці загинув чоловік, троє чоловік перебувають у лікарні. Тіло загиблого знайшли на місці пожежі.

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