Русский
$ 27,84
33,68
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

"Впав і більше не піднявся": у Києві чоловік послизнувся на льоду і помер

15 лютого, 19:05

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

НП сталася в Шевченківському районі

У Києві сьогодні вдень стався трагічний випадок у Шевченківському районі.

Реклама

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Пригода сталася на Дорогожичах, на зупинці Олени Теліги.

"Зі слів свідків чоловік послизнувся, впав і більше не піднявся", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Смерть наступила миттєво. На місці працювала поліція.

"Чоловік 1966 року рождення. Він йшов по вулиці. Йому стало погано на вулиці Ольжича, в районі будинку №3. Він впав і помер. Тіло направлено на судмедекспертизу, щоб встановити точну причину смерті", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Раніше ми писали, що в Києві двоє людина постраждали від падіння льоду.

Раніше ми повідомляли, що в Києві на автобусній зупинці виявлено труп чоловіка. У поліції розповіли, що громадянину стало погано.

Дивіться сюжет – люди провалилися під лід:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ погода лід труп Дорогожичі

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-Заспі
Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-ЗаспіУкраїна
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків "тітушок" (фото)Надзвичайні події
Біля метро
Біля метро "Чернігівська" ледь не замерз на смерть громадянин ШвейцаріїНадзвичайні події
Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)
Розгубилася і знову в'їхала в машину: в Києві відбулася незвичайна аварія (відео)Надзвичайні події
За ноги витягнув її з машини: в Києві таксист посварився з пасажиркою (відео)
За ноги витягнув її з машини: в Києві таксист посварився з пасажиркою (відео)Надзвичайні події
У центрі Києва горить бістро (фото, відео)
У центрі Києва горить бістро (фото, відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти