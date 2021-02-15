"Впав і більше не піднявся": у Києві чоловік послизнувся на льоду і помер

У Києві сьогодні вдень стався трагічний випадок у Шевченківському районі.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Пригода сталася на Дорогожичах, на зупинці Олени Теліги.
"Зі слів свідків чоловік послизнувся, впав і більше не піднявся", – йдеться в повідомленні.
Смерть наступила миттєво. На місці працювала поліція.
"Чоловік 1966 року рождення. Він йшов по вулиці. Йому стало погано на вулиці Ольжича, в районі будинку №3. Він впав і помер. Тіло направлено на судмедекспертизу, щоб встановити точну причину смерті", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва.
Раніше ми писали, що в Києві двоє людина постраждали від падіння льоду.
Раніше ми повідомляли, що в Києві на автобусній зупинці виявлено труп чоловіка. У поліції розповіли, що громадянину стало погано.
Дивіться сюжет – люди провалилися під лід:
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